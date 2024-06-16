Урсула фон дер Ляєн назвала умову для переговорів з Росією

Фото: прес-конференція за підсумками саміту миру у Швейцарії (flickr.com)

Переговори з Росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН. Це може статися досить швидко.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками саміту миру у Швейцарії.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - сказала вона. Вона висловила сподівання, ще це "настане швидко".