Урсула фон дер Ляйен назвала условие для переговоров с Россией

Фото: пресс-конференция по итогам саммита мира в Швейцарии (flickr.com)

Переговоры с Россией о мире возможны только на основе устава ООН. Это может произойти достаточно быстро.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам саммита мира в Швейцарии.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия и направляться к миру, как финальной стадии", - сказала она. Она выразила надежду, еще это "настанет быстро".