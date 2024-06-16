Урсула фон дер Ляйен назвала условие для переговоров с Россией
Переговоры с Россией о мире возможны только на основе устава ООН. Это может произойти достаточно быстро.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам саммита мира в Швейцарии.
"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия и направляться к миру, как финальной стадии", - сказала она.
Она выразила надежду, еще это "настанет быстро".
Напомним, в Швейцарии 15-16 июня проходил саммит мира. В конференции, посвященной Украине, приняли участие более 100 стран и международных организаций. Россию не пригласили.
По итогам была подписана совместная декларация. Ее подписали 80 стран и 4 организации. Среди тех, кто не подписал декларацию, такие страны как Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и ОАЕ.
В декларации отмечалось, что Запорожская атомная электростанция должна работать безопасно и защищенно под полным контролем Украины. Речь шла о полном и безопасном торговом судоходстве, а также доступе к морским портам на Черном и Азовском морях. Кроме того, отмечалось, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.