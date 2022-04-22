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"Урожайный день": ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Фото: украинские самолеты (RC-Pro / facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные нанесли за прошедшие сутки крупные потери для российской военной авиации, поразив 15 воздушных целей оккупантов. Так, ВСУ сбили три самолета, три вертолета и девять беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Сутки 21 апреля - действительно урожайный день для украинской ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей", - говорится в публикации.

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);
  • 9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Из девяти сбитых БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" шесть единиц были ликвидированы подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск, еще две - из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска, и еще один беспилотник на счету наших ЗРВ Воздушных Сил.

"Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно - Су-34 и Су-35", - рассказали военные.

Украинские Десантно-штурмовые войска сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. Еще один вражеский Ми-8 подбили наши морские пехотинцы.

"Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц приобщаются воины Национальной гвардии Украины, которые сообщают о поражении "Аллигатора" - вертолета Ка-52 рашистов", - говорится в сообщении.

Украинская авиация ВС продолжает выполнять специальные задачи в нашем воздушном пространстве, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям войск РФ.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в зоне ООС на Донбассе военные ВСУ отразили 10 атак врага и уничтожили 6 танков оккупантов.

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