"Урожайный день": ВСУ уничтожили 15 воздушных целей оккупантов

Украинские военные нанесли за прошедшие сутки крупные потери для российской военной авиации, поразив 15 воздушных целей оккупантов. Так, ВСУ сбили три самолета, три вертолета и девять беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Сутки 21 апреля - действительно урожайный день для украинской ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей", - говорится в публикации.

3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);

9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Из девяти сбитых БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" шесть единиц были ликвидированы подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск, еще две - из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска, и еще один беспилотник на счету наших ЗРВ Воздушных Сил.

"Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно - Су-34 и Су-35", - рассказали военные.

Украинские Десантно-штурмовые войска сбили российский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. Еще один вражеский Ми-8 подбили наши морские пехотинцы.

"Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц приобщаются воины Национальной гвардии Украины, которые сообщают о поражении "Аллигатора" - вертолета Ка-52 рашистов", - говорится в сообщении.

Украинская авиация ВС продолжает выполнять специальные задачи в нашем воздушном пространстве, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям войск РФ.