UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Урожайного в Донецькій області вдалося евакуювати трьох людей, - ОВА

Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В селі Урожайне (Донецька область) тривають жорстокі бої, військовим ЗСУ вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

Яка ситуація у селі

За словами Кириленка, у селі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться.

"Тим більше повторюю, вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та РСЗВ", - сказав очільник області.

З села вдалося евакуювати перших людей

Кириленко зазначив, що до 24 лютого 2022 року в Урожайному по статистиці перебувало до 1000 осіб. Під час більш глибшого аналізу вдалося встановити, що мова йде про не більше 500 осіб.

"З моменту заходу Збройних сил України до Урожайного, в першу чергу було евакуйовано трьох осіб. Мені навіть складно передати, як вони там могли перебувати, переховуватись, звичайно, вони були у підвальних приміщеннях. Мова йде про людей похилого віку", - сказав Кириленко.

Бої за Урожайне 

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються у Бахмутському районі. При цьому окупанти намагаються атакувати на сході.

Фото: Урожайне (deepstatemap.live)

Також речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Збройні сили України мають успіх у напрямку Урожайного, а російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки, та Красногорівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьВійна в Україні