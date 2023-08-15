З Урожайного в Донецькій області вдалося евакуювати трьох людей, - ОВА

В селі Урожайне (Донецька область) тривають жорстокі бої, військовим ЗСУ вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.
Яка ситуація у селі
За словами Кириленка, у селі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться.
"Тим більше повторюю, вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та РСЗВ", - сказав очільник області.
З села вдалося евакуювати перших людей
Кириленко зазначив, що до 24 лютого 2022 року в Урожайному по статистиці перебувало до 1000 осіб. Під час більш глибшого аналізу вдалося встановити, що мова йде про не більше 500 осіб.
"З моменту заходу Збройних сил України до Урожайного, в першу чергу було евакуйовано трьох осіб. Мені навіть складно передати, як вони там могли перебувати, переховуватись, звичайно, вони були у підвальних приміщеннях. Мова йде про людей похилого віку", - сказав Кириленко.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються у Бахмутському районі. При цьому окупанти намагаються атакувати на сході.
Фото: Урожайне (deepstatemap.live)
Також речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Збройні сили України мають успіх у напрямку Урожайного, а російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки, та Красногорівки.
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