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З Урожайного в Донецькій області вдалося евакуювати трьох людей, - ОВА

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Урожайне, Вівторок 15 серпня 2023 22:39
З Урожайного в Донецькій області вдалося евакуювати трьох людей, - ОВА Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В селі Урожайне (Донецька область) тривають жорстокі бої, військовим ЗСУ вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

Яка ситуація у селі

За словами Кириленка, у селі досі тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться.

"Тим більше повторюю, вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та РСЗВ", - сказав очільник області.

З села вдалося евакуювати перших людей

Кириленко зазначив, що до 24 лютого 2022 року в Урожайному по статистиці перебувало до 1000 осіб. Під час більш глибшого аналізу вдалося встановити, що мова йде про не більше 500 осіб.

"З моменту заходу Збройних сил України до Урожайного, в першу чергу було евакуйовано трьох осіб. Мені навіть складно передати, як вони там могли перебувати, переховуватись, звичайно, вони були у підвальних приміщеннях. Мова йде про людей похилого віку", - сказав Кириленко.

Бої за Урожайне

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові продовжують деокупацію селища Урожайне, а також просуваються у Бахмутському районі. При цьому окупанти намагаються атакувати на сході.

З Урожайного в Донецькій області вдалося евакуювати трьох людей, - ОВА

Фото: Урожайне (deepstatemap.live)

Також речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Збройні сили України мають успіх у напрямку Урожайного, а російські війська намагаються наступати в районах Мар'їнки, та Красногорівки.

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