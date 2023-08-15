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Из Урожайного в Донецкой области удалось эвакуировать трех человек, - ОВА

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Урожайное, Вторник 15 августа 2023 22:39
Из Урожайного в Донецкой области удалось эвакуировать трех человек, - ОВА Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Урожайное (Донецкая область) продолжаются жестокие бои, военным ВСУ удалось зайти на территорию населенного пункта и эвакуировать трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Какая ситуация в селе

По словам Кириленко, в селе до сих пор продолжаются жесткие обстрелы и фактически не прекращены боевые действия, поэтому сейчас о проведении стабилизационных мероприятий речь не ведется.

"Тем более повторяю, указанные населенные пункты они фактически разрушены вражеской артиллерией и РСЗО", - сказал глава области.

Из села удалось эвакуировать первых людей

Кириленко отметил, что до 24 февраля 2022 года в Урожайном по статистике находилось до 1000 человек. Во время более глубокого анализа удалось установить, что речь идет о не более 500 человек.

"С момента захода Вооруженных сил Украины в Урожайное, в первую очередь были эвакуированы три человека. Мне даже сложно передать, как они там могли находиться, скрываться, конечно, они были в подвальных помещениях. Речь идет о людях пожилого возраста", - сказал Кириленко.

Бои за Урожайное

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что украинские военные продолжают деоккупацию поселка Урожайное, а также продвигаются в Бахмутском районе. При этом оккупанты пытаются атаковать на востоке.

Из Урожайного в Донецкой области удалось эвакуировать трех человек, - ОВА

Фото: Урожайное (deepstatemap.live)

Также спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что Вооруженные силы Украины имеют успех в направлении Урожайного, а российские войска пытаются наступать в районах Марьинки и Красногоровки.

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