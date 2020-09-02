Урожай зерновых в Украине снизится. Шмыгаль назвал причину

В 2020 году ожидается на 7 миллионов тонн меньше урожая зерновых. На это повлияли погодные условия.

Об этом 2 сентября сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

"В этом году ожидается на 7 миллионов тонн меньше зерновых, чем в прошлом году", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что основной причиной были погодные условия.

Ранее РБК-Украина писало, что падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в два раза.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2019 году выросло на 1,1%. По данным статистического ведомства, в 2019 году в Украине было собрано 75,08 млн тонн зерна с площади 15,28 млн га, что на 7,2% больше, чем в 2018 году (70,06 млн тонн).

Также сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ухудшило прогнозируемое производство зерновых урожая 2020 года с 72,1 млн тонн до 70 млн тонн.