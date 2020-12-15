Урожай зерна в Украине стал самым низким за последние три года

По сравнению с прошлым годом зерновых собрано на 10 млн тонн меньше
По состоянию на 14 декабря в Украине собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Как отмечается в сообщении, украинские сельхозпроизводители уже завершили проведение осенних полевых работ.
В разрезе культур собрано:
Таким образом урожай зерновых в 2020 году стал самым низким за последние три года. По официальным данным Госстата, урожай зерновых составил: в 2017 году: 61,917 млн тонн, в 2018 году - 70,057 млн тонн, в 2019 году - 75,143 млн тонн.
Отметим, Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.