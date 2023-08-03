Урожай в Україні може бути більшим за минулорічний, попри менші площі

Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її на 7,8 млн т - до 76,8 млн т зернових та олійних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проноз УЗА .

У 2022 році врожай, за оцінкою УЗА, склав 73,8 млн т зернових та олійних.

"Збільшення прогнозу цьогорічного врожаю викликане сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур, аніж очікувалося, хоча засіяні площі менші у порівнянні з минулим роком на 2,2 млн га",- йдеться в повідомленні.

Експорт з України за цих умов в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 48 млн т. У минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023) за оцінкою УЗА експорт сягнув 58 млн т. Виручка України від експорту зернових, олійних та олії сягнула за минулий маркетинговий рік становила близько 20 млрд доларів

Зерновий коридор

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить з того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".