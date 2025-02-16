Урожай під загрозою. Яким культурам найбільше шкодить тепла і безсніжна зима

Цьогорічна зима відзначилась аномально високими показниками температури й відсутністю значного снігового покриву. Така погода безпосередньо впливає на майбутні врожаї озимини, а також фруктових та овочевих культур.

Яким культурам шкодить тепла зима

За словами науковиці, погодні зміни під час зимівлі рослин створюють найбільшу небезпеку тим сільськогосподарським культурам, які легко виходять зі стану вимушеного спокою та швидко втрачають свою зимо- і морозостійкість під впливом відлиг.

"Це озимі культури (пшениця озима, ячмінь озимий, ріпак озимий), багаторічні трави, плодові та ягідні культури (яблуня, груша, вишня, черешня, малина, полуниця, абрикос, персик, нектарин тощо). Крім того, відсутність снігового покриву на посівах озимини і багаторічних трав збільшує ризик вимерзання у разі різкого похолодання, та, навпаки, висока температура взимку може спричинити передчасне пробудження бруньок і подальше пошкодження заморозками фруктових дерев", - каже Балян.

Водночас додамо, що поки прогноз погоди не передбачає зниження температури повітря до таких позначок, які можуть нашкодити озимині та фруктовим деревам.

"Картопля, як рослина помірного клімату, може швидко вироджуватись в таких умовах (які спостерігаються зараз, - Ред.). Відсутність морозів взимку не знищує зимуючих шкідників і збудників хвороб картоплі, що призведе до збільшення ураженості хворобами та шкідниками", - пояснює експерт.

Також недостатньо тривалий період зимового спокою може зменшити врожайність винограду, малини, смородини та лохини.

Як тепла зима впливає на сільське господарство

Балян наголошує, що безсніжні зими можуть спричинити брак вологості у ґрунті на весні. Окрім цього, через відсутність промерзання ґрунту шкідники та патогени тепер можуть виживати у більшій кількості, що у майбутньому призведе до появи нових хвороб.

Значне потепління також спровокує зміщення ареолу вирощування певних рослин. Наприклад, виноградики з півдня "посунуться" до центру та півночі. Вже зараз на Вінничині, Житомирщині та Київщині є успішний досвід вирощування плантацій цієї культури. А баштанні культури, зокрема кавун і диня поступово розширюють свої площі аж до північних та західних кордонів України.

За словами науковиці, зміна клімату дозволить невдовзі в Україні вирощувати низку екзотичних культур: спаржу, артишок, батат, імбир, куркуму, деякі цитрусові, екзотичну альтернативу картоплі - ямс, а ще бамію, сафлору, сорго, коріандр, нут, сочевицю.

"Про зникнення деяких культур наразі говорити рано, але якщо і надалі збережеться така тенденція у підвищенні температури, зміні кількості та розподілу опадів, а також збільшенні частоти екстремальних погодних явищ, це може створити несприятливі умови для вирощування озимих зернових культур, ріпаку, плодових, ягідних культур тощо, що вимагатиме українських аграріїв адаптуватися та переглядати традиційні підходи до землеробства", - каже Балян.