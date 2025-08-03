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Урожай-2025 під загрозою: як спека та нестача дощів б’ють по сільському господарству

Неділя 03 серпня 2025 12:45
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Урожай-2025 під загрозою: як спека та нестача дощів б’ють по сільському господарству Фото: Урожай у 2025 році опинився під загрозою через спеку (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

Жнива в Україні у розпалі, але вже зараз експерти попереджають: урожай 2025 року може виявитися нижчим за торішній. Причина - кліматичний стрес, що супроводжував увесь вегетаційний період: посуха, пізні заморозки, аномальні температури та нестача вологи.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник.

Гірше, ніж торік

За словами експерта, на середину липня в Україні зібрали лише частину врожаю: пшениці - 35% від запланованих площ, ячменю - понад 40%, ріпаку - близько 24%. Урожайність озимих наразі нижча, ніж у 2024 році: пшениці - 3,1 т/га (торік - 4,3-4,5 т/га), озимого ячменю - 3,3 т/га (торік - 4 т/га).

Найвищі показники врожайності наразі демонструють західні регіони - Львівська, Хмельницька, Чернівецька та Івано-Франківська області, де на круг збирають до 6,6 т/га. У південних і східних областях ситуація значно гірша - лише 1,25-2,9 т/га.

Складна весна і ще складніше літо

Восени 2024 року озимі сіяли в посуху, рослини увійшли в зиму слабкими. Зима була безсніжною й теплою, з частими періодами вегетації. Весна розпочалась з дефіциту опадів, що погано вплинуло на стартовий ріст. У травні волога частково відновилася, але в червні - критичному для наливу зерна місяці - спека знову взяла гору. Як наслідок - зниження маси зерна та очікуване падіння врожайності.

На Херсонщині, за словами Гриника, через посуху загинув увесь клин озимих - близько 55 тисяч гектарів.

Не тільки погода винна

Проблеми не лише в кліматі. Врожайність падає і через людські фактори. Часто використовуються невідповідні попередники - зокрема, соняшник, який виснажує ґрунт. Окрім того, бракує добрив, особливо азоту, а іноземні сорти культур виявляються недостатньо адаптованими до стресових умов.

У північних та центральних областях ситуація стабільніша, й вони можуть компенсувати часткову втрату врожаю на півдні. Аграрії також активно готують посівний матеріал на майбутню осінь - із урахуванням цьогорічних кліматичних викликів.

За словами Гриника, якщо у другій половині літа вдасться зібрати хоча б 80-100 мм опадів, це допоможе зберегти частину врожаю кукурудзи й соняшника. Водночас нинішні екстремальні умови дають селекціонерам шанс випробувати нові сорти, здатні краще витримувати спеку, посуху та хвороби.

Нагадаємо, цьогоріч врожай озимих в Україні буде меншим. За попередніми оцінками, урожайність пшениці знизиться на 7,8%, а ячменю - на 7,1% у порівнянні з торішніми показниками.

Також РБК-Україна писало, що заміновані поля, мобілізація працівників, дефіцит ресурсів і зниження внесення добрив змушують агросектор адаптуватись до нових реалій. Попри все, очікується зростання виробництва овочів і баштанних у західних і центральних регіонах.

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