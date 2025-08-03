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Урожай-2025 под угрозой: как жара и недостаток дождей бьют по сельскому хозяйству

Воскресенье 03 августа 2025 12:45
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Урожай-2025 под угрозой: как жара и недостаток дождей бьют по сельскому хозяйству Фото: Урожай в 2025 году оказался под угрозой из-за жары (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Жатва в Украине в разгаре, но уже сейчас эксперты предупреждают: урожай 2025 года может оказаться ниже прошлогоднего. Причина - климатический стресс, сопровождавший весь вегетационный период: засуха, поздние заморозки, аномальные температуры и недостаток влаги.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник.

Хуже, чем в прошлом году

По словам эксперта, на середину июля в Украине собрали лишь часть урожая: пшеницы - 35% от запланированных площадей, ячменя - более 40%, рапса - около 24%. Урожайность озимых пока ниже, чем в 2024 году: пшеницы - 3,1 т/га (в прошлом году - 4,3-4,5 т/га), озимого ячменя - 3,3 т/га (в прошлом году - 4 т/га).

Самые высокие показатели урожайности пока демонстрируют западные регионы - Львовская, Хмельницкая, Черновицкая и Ивано-Франковская области, где на круг собирают до 6,6 т/га. В южных и восточных областях ситуация значительно хуже - всего 1,25-2,9 т/га.

Сложная весна и еще сложнее лето

Осенью 2024 года озимые сеяли в засуху, растения вошли в зиму слабыми. Зима была бесснежной и теплой, с частыми периодами вегетации. Весна началась с дефицита осадков, что плохо повлияло на стартовый рост. В мае влага частично восстановилась, но в июне - критическом для налива зерна месяце - жара снова взяла верх. Как следствие - снижение массы зерна и ожидаемое падение урожайности.

В Херсонской области, по словам Гриника, из-за засухи погиб весь клин озимых - около 55 тысяч гектаров.

Не только погода виновата

Проблемы не только в климате. Урожайность падает и из-за человеческих факторов. Часто используются неподходящие предшественники - в частности, подсолнечник, который истощает почву. Кроме того, не хватает удобрений, особенно азота, а иностранные сорта культур оказываются недостаточно адаптированными к стрессовым условиям.

В северных и центральных областях ситуация более стабильная, и они могут компенсировать частичную потерю урожая на юге. Аграрии также активно готовят посевной материал на будущую осень - с учетом нынешних климатических вызовов.

По словам Гриника, если во второй половине лета удастся собрать хотя бы 80-100 мм осадков, это поможет сохранить часть урожая кукурузы и подсолнечника. В то же время нынешние экстремальные условия дают селекционерам шанс испытать новые сорта, способные лучше выдерживать жару, засуху и болезни.

Напомним, в этом году урожай озимых в Украине будет меньше. По предварительным оценкам, урожайность пшеницы снизится на 7,8%, а ячменя - на 7,1% по сравнению с прошлогодними показателями.

Также РБК-Украина писало, что заминированные поля, мобилизация работников, дефицит ресурсов и снижение внесения удобрений заставляют агросектор адаптироваться к новым реалиям. Несмотря на все, ожидается рост производства овощей и бахчевых в западных и центральных регионах.

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