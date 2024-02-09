Урожай-2024: у Мінагрополітики дали перший прогноз щодо посівних площ

Україна очікує, що посівні площі у 2024 році будуть такими ж, як і минулого року. У найгіршому випадку може спостерігатися невелике скорочення.

Про це заявив міністр агрополітики Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

"Я не чекаю різких змін щодо посівних площ. Якщо посівні площі зменшаться, то це буде дуже незначне зменшення", - сказав Сольський, надавши перший офіційний прогноз на посівну 2024 року.

Загалом під урожай 2023 року українські аграрії засіяли 12,75 млн га ярих культур, у тому числі 5,7 млн га різних зернових. На площах також 4 млн га кукурудзи, 5,3 млн га соняшнику та 1,78 млн га сої.

"Збільшення загальної посівної площі точно не буде. Я допускаю її скорочення, і одразу виникає питання, що тоді сіяти? У нас є лише три варіанти - соняшник, соя та кукурудза", - сказав міністр.

Він сказав, що фермери спробують збільшити площі, засіяні соєю, але нестача високоякісного насіння сої може стати серйозною перешкодою. Він також зазначив, що низькі ціни на насіння соняшнику та обов'язкову сівозміну не дозволять у майбутньому збільшити посівні площі під соняшником.

У 2023 році Україна зібрала близько 28,7 млн тонн кукурудзи з майже 91% посівних площ. Частина кукурудзи досі залишається неприбраною на полях.

Проблеми якості

Сольський сказав, що брак коштів у фермерів, викликаний війною, і труднощі з експортом змусили їх економити гроші та використовувати насіння пшениці нижчої якості.

За його словами, озима пшениця поки що пережила зиму без серйозних пошкоджень, але якість майбутнього врожаю залишається незрозумілою.

"Є одна проблема - мені здається, що наше насіння стає все гіршим і гіршим", - сказав Сольський.

Доходи українських фермерів значно знизилися через труднощі з експортом урожаю 2022 та 2023 років через обмежені можливості доставки з морських портів та дорогої логістики використання сухопутних коридорів.

Для України дуже важливо зберегти сільське господарство. До повномасштабного вторгнення Росії Україна була четвертим за величиною постачальником зерна у світі, і у вартісному вираженні цей товар складав половину всього українського експорту.

До війни Україна зібрала майже 110 млн тонн зернових та олійних культур, але у 2023 році сукупний урожай впав до трохи більше 81 млн тонн, оскільки значну частину території було окуповано або заміновано.