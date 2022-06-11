Урожай-2022: сколько Украина соберет пшеницы и сколько необходимо для потребления

Урожай пшеницы Украины в 2022 году составит около 20 млн тонн, что значительно меньше, чем в прошлом году (32,2 млн тонн). Но этого более чем достаточно для внутреннего потребления.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

"Урожай пшеницы где-то 20 млн тонн, потребление внутреннее будет около 7,5 млн тонн", - сказала она.

По ее словам, в эту цифру входят также семена, фураж.

"Если говорить о внутреннем потреблении, то конечно, оно сократится в сравнении с прошлогодним за счет многих факторов", - отметила эксперт.

Кроме того, Украина входит в этот сезон с очень большими остатками прошлого года из-за того, что заблокированы порты и экспортный поток меньше, чем он должен быть. "Где-то 5 млн тонн остатков только пшеницы будет до начала уборки нового урожая", - добавила Малышко.

"То есть экспортный потенциал у нас очень большой, хотя пока неясно, насколько он будет реализован", - сказала она.