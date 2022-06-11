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Урожай-2022: скільки Україна збере пшениці та скільки необхідно для споживання

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Україна, Субота 11 червня 2022 07:30
Урожай-2022: скільки Україна збере пшениці та скільки необхідно для споживання Фото: врожай пшениці утричі перевищить внутрішнє споживання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Врожай пшениці Україні у 2022 році складе близько 20 млн тонн, що значно менше, ніж минулого року (32,2 млн тонн). Але цього більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Єлизавета Малишко, провідний експерт компанії "УкрАгроКонсалт".

"Урожай пшениці десь 20 млн тонн, споживання внутрішнє буде близько 7,5 млн тонн", - сказала вона.

За її словами, до цієї цифри входить також насіння, фураж.

"Якщо говорити про внутрішнє споживання, то звичайно, воно скоротиться у порівнянні з минулорічним за рахунок багатьох факторів", - зазначила експерт.

Крім того, Україна входить в цей сезон з дуже великими залишками минулого року через те, що заблоковані порти і експортний потік менший, ніж він повинен бути. "Десь 5 млн тонн залишків тільки пшениці буде до початку збирання нового врожаю", - додала Малишко.

"Тобто експортний потенціал у нас дуже великий, хоча поки що неясно, наскільки він буде реалізований", - сказала вона.

Нагадаємо, Україна цього року через війну втратить чверть площ до збирання зернових. Врожай скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.

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Міністерство аграрної політики
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