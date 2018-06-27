Українські аграрії намолотили вже 2,7 млн тонн ранніх зернових

Наразі триває збирання урожаю в 13 областях
В Україні з початку жнивної кампанії 2018 року аграріями вже зібрано 2,7 млн тонн ранніх зернових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінагрополітики.
"Станом на 27 червня збирання ранніх зернових та зернобобових культур триває у Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Закарпатській, Полтавській, Донецькій, Хмельницькій та Черкаській областях", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що вже намолочено 2,7 млн тонн зерна нового врожаю з 884,3 тис. га при врожайності 30,6 центнерів з гектара.
Зокрема, зібрано:
Крім того, у Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях триває збирання озимого ріпаку. Його вже обмолочено на площі 126,4 тис. га при врожайності 18,7 ц/га і намолочено 236,2 тис. тонн.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що із початку жнивної кампанії у 2018 році українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю.