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Українські аграрії намолотили вже 2,7 млн тонн ранніх зернових

НовиниАПК    27.06.2018 - 21:23
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Наразі триває збирання урожаю в 13 областях

В Україні з початку жнивної кампанії 2018 року аграріями вже зібрано 2,7 млн тонн ранніх зернових. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінагрополітики.

"Станом на 27 червня збирання ранніх зернових та зернобобових культур триває у Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Закарпатській, Полтавській, Донецькій, Хмельницькій та Черкаській областях", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що вже намолочено 2,7 млн тонн зерна нового врожаю з 884,3 тис. га при врожайності 30,6 центнерів з гектара.

Зокрема, зібрано:

  • озимої пшениці - 1156,0 тис. тонн з 377,4 тис. га при врожайності 30,6 ц/га;
  • озимого ячменю - 1477,5 тис. тонн з 461,3 тис. га при врожайності 32,0 ц/га;
  • ярої пшениці - 0,8 тис. тонн з 0,4 тис. га при врожайності 20,8 ц/га;
  • ярого ячменю - 21,0 тис. тонн з 9,9 тис. га при врожайності 21,2 ц/га;
  • гороху - 52,4 тис. тонн з 35,1 тис. га при врожайності 14,9 ц/га.

Крім того, у Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій  та Черкаській  областях триває  збирання озимого ріпаку. Його вже обмолочено на площі 126,4 тис. га при врожайності 18,7 ц/га і намолочено 236,2 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що із початку жнивної кампанії у 2018 році українські аграрії зібрали перший мільйон тонн зерна нового врожаю.

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Теги публікації: аграрии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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