Урожай-2018: украинские аграрии намолотили 28,6 млн тонн зерна

Намолочено 21,5 млн тонн озимой пшеницы нового урожая

С начала уборочной кампании 2018 года украинские аграрии уже намолотили 28,6 млн тонн зерна нового урожая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 6 августа 2018 года сбор ранних зерновых и зернобобовых культур завершен на площади 8,5 млн га, что составляет 86% к прогнозу. Урожайность составляет 33,8 центнеров с гектара.

В общем, сдери культур нового урожая собрано:

озимой пшеницы - 21,5 млн тонн с 5,8 млн га (91%) при урожайности 36,8 ц/га;

яровой пшеницы - 184,9 тыс. тонн с 59,4 тыс. га (30%) при урожайности 31,1 ц/га;

озимого ячменя - 3 млн тонн с 857 тыс. га (98%) при урожайности 35,0 ц/га;

ярового ячменя - 2,9 млн тонн с 1,2 млн га (73%) при урожайности 24,3 ц/га;

гороха - 705 тыс. тонн с 92 тыс. га (90%) при урожайности 18,0 ц/га;

ржи - 218 тыс. тонн с 82 тыс. га (55%) при урожайности 26,7 ц/га;

овса - 93 тыс. тонн с 44 тыс. га (22%) при урожайности 21,2 ц/га.

"Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса с 959,6 тыс. га (99%) при урожайности 26,1 ц/га и 41 тыс. тонн ярового рапса с 20 тыс. га (30%) при урожайности 20,9 ц/га", - добавили в пресс-службе Минагрополитики.

Напомним, Украина с начала текущего маркетингового года, который начался с 1 июля, экспортировала 3,4 млн тонн зерновых культур. В частности, экспортировано 1,5 млн тонн пшеницы.