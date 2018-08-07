Урожай-2018: українські аграрії намолотили 28,6 млн тонн зерна

Намолочено 21,5 млн тонн озимої пшениці нового врожаю

З початку жнивної кампанії 2018 року українські аграрії вже намолотили 28,6 млн тонн зерна нового врожаю. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінагрополітики.

Зазначається, що станом на 6 серпня 2018 року збирання ранніх зернових та зернобобових культур завершено на площі 8,5 млн га, що становить 86% до прогнозу. Урожайність складає 33,8 центнерів з гектара.

Загалом, серед культур нового урожаю зібрано:

озимої пшениці - 21,5 млн тонн з 5,8 млн га (91%) при врожайності 36,8 ц/га;

ярої пшениці - 184,9 тис. тонн з 59,4 тис. га (30%) при врожайності 31,1 ц/га;

озимого ячменю - 3 млн тонн з 857 тис. га (98%) при врожайності 35,0 ц/га;

ярого ячменю - 2,9 млн тонн з 1,2 млн га (73%) при врожайності 24,3 ц/га;

гороху - 705 тис. тонн з 92 тис. га (90%) при врожайності 18,0 ц/га;

жита - 218 тис. тонн з 82 тис. га (55%) при врожайності 26,7 ц/га;

вівса - 93 тис. тонн з 44 тис. га (22%) при врожайності 21,2 ц/га.

"Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку з 959,6 тис. га (99%) при врожайності 26,1 ц/га та 41 тис. тонн ярого ріпаку з 20 тис. га (30%) при врожайності 20,9 ц/га", - додали в прес-службі Мінагрополітики.

Нагадаємо, Україна з початку поточного маркетингового року, який розпочався з 1 липня, експортувала 3,4 млн тонн зернових культур. Зокрема, експортовано 1,5 млн тонн пшениці.