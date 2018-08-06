Україна вже експортувала 3,4 млн тонн зерна

З початку липня УкраЇна експортувала 1,5 млн тонн пшениці

Україна з початку поточного маркетингового року, який розпочався з 1 липня 2018 року, експортувала 3,4 млн тонн зернових культур. Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

Зокрема, експортовано 1,5 млн тонн пшениці, в тому числі продовольчої - 848 тис. тонн, фуражної - 669 тис. тонн. Також на експорт відправлено 870 тис. тонн ячменю та 902 тис. тонн кукурудзи.

"Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 398 тис тонн олійних культур. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив 345 тис. тонн", - повідомили в службі.

За даними департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, протягом аналогічного періоду минулого маркетингового року було експортовано 3,5 млн тонн зернових.

Зокрема, торік експортували понад 1,2 млн тонн пшениці, майже 1,3 млн тонн ячменю та 940 тис. тонн кукурудзи.

Нагадаємо, 24 липня 2018 року у посольстві Австрії закликали Україну найближчим часом скасувати заборону на експорт лісу.