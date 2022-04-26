На уровне контактной группы. Пентагон анонсировал ежемесячные встречи по помощи Украине

"Будет создана международная контактная группа, которая ежемесячно будет проводить собрания на предмет оборонной помощи Украине, подобное тому, которое было проведено на базе в Рамштайне", - сказал Остин.

По его словам, контактная группа будет инструментом для всех стран доброй воли, которые готовы помочь Украине противостоять российской агрессии. Глава Пентагона уточнил, что основная цель таких встреч заключается в увеличении и координации военной помощи украинскому народу, чтобы выиграть "сегодняшнюю схватку и противостоять нападениям в будущем".

Министр отметил, что встречи контактной группы могут проходить как в очном, так и заочном либо смешанном формате.

Кроме того, по словам Остина, работа группы будет нацелена не только на выполнение текущих запросов Украины на предоставление военной помощи, но и на более долгосрочное укрепление обороноспособности страны.