UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На уровне контактной группы. Пентагон анонсировал ежемесячные встречи по помощи Украине

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Милан Лелич

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал ежемесячные встречи союзников по оказанию Украине военной помощи. Глава Пентагона уточнил, что будет создана контактная группа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ллойда Остина после завершения сегодняшней встречи на авиабазе Рамштайн.

"Будет создана международная контактная группа, которая ежемесячно будет проводить собрания на предмет оборонной помощи Украине, подобное тому, которое было проведено на базе в Рамштайне", - сказал Остин.

По его словам, контактная группа будет инструментом для всех стран доброй воли, которые готовы помочь Украине противостоять российской агрессии. Глава Пентагона уточнил, что основная цель таких встреч заключается в увеличении и координации военной помощи украинскому народу, чтобы выиграть "сегодняшнюю схватку и противостоять нападениям в будущем".

Министр отметил, что встречи контактной группы могут проходить как в очном, так и заочном либо смешанном формате.

Кроме того, по словам Остина, работа группы будет нацелена не только на выполнение текущих запросов Украины на предоставление военной помощи, но и на более долгосрочное укрепление обороноспособности страны.

Напомним, сегодня, 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча глав Минобороны 40 стран по координации военной помощи Украине.

Война России против Украины идет 62-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПентагонГерманияВойна в Украине