Уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары

Метеорологические условия в Киеве в последние дни способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г. Киеве до 24 июня", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, в июне в Киеве уже зафиксировано несколько температурных рекордов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в течение ближайшей недели в Украине сохранится жаркая погода с дневной температурой выше 30 градусов. Похолодание возможно только со вторника, 25 июня.