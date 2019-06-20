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Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз

Новости » Общество    20.06.2019 - 10:28
Уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму в несколько раз
Фото: Левый берег (Виталий Носач, РБК-Украина)

В некоторых районах города загрязнение диоксидом азота выше нормы в шесть раз

Метеорологические условия в Киеве в последние дни способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, в течение 18-19 июня, по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г. Киеве до 24 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, в течение ближайшей недели в Украине сохранится жаркая погода с дневной температурой выше 30 градусов. Похолодание возможно только со вторника, 25 июня.

Отметим, по данным Центральной геофизической обсерватории, в июне в Киеве уже зафиксировано несколько температурных рекордов.

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