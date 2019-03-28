Уровень заболеваемости корью в Харьковской области вырос

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За 13 неделю по сравнению с 12 неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 28,0%

Корью в Харьковской области за 13-ю неделю года заболели 160 человек, из них детей - 69. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За 13 неделю по сравнению с 12-й неделей 2019 года заболеваемость корью выросла на 28,0%. Зарегистрировано 160 больных, из них детей - 69 (43,1%).

По данным областного лабораторного центра Министерства здравоохранения, с начала года по состоянию на 27 марта в области зарегистрировано 1,453 случая заболевания корью. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (963 человек), из них 490 детей (33,7%).

Почти две трети заболевших (930 человек) не были привиты от кори. Среди 523 привитых заболевших у 191 человек была только одна прививка от кори.

С начала текущего года в Харьковской области было зарегистрировано 49 вспышек кори с количеством пораженных 284 человек, из них 20 вспышек в быту, 13 - в учебных заведениях, 11 - в учреждениях здравоохранения, три - по месту работы, два - в учреждениях закрытого типа. Во время инкубационного периода локализована 31 вспышка, в 18 противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине за неделю (с 18 по 24 марта) в Украине от осложнений после заболевания корью умерли четыре человека.

Напомним, с начала февраля во Львовской области 26 605 школьников получили прививки от кори.