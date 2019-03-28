Рівень захворюваності на кір в Харківській області зріс

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За 13-й тиждень в порівнянні з 12 тижнем 2019 року захворюваність на кір зросла на 28,0%

На кір в Харківській області за 13-й тиждень року захворіли на 160 осіб, з них дітей - 69. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

За 13-й тиждень в порівнянні з 12-м тижнем 2019 року захворюваність на кір зросла на 28,0%. Зареєстровано 160 хворих, з них дітей - 69 (43,1%).

За даними обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я, з початку року станом на 27 березня в області зареєстровано 1,453 випадки захворювання на кір. Переважна більшість хворих - дорослі (963 осіб), з них 490 дітей (33,7%).

Майже дві третини хворих (930 осіб) не були щеплені від кору. Серед 523 щеплених хворих у 191 людина була тільки одна щеплення від кору.

З початку поточного року в Харківській області було зареєстровано 49 спалахів кору з кількістю уражених 284 осіб, з них 20 спалахів в побуті, 13 - у навчальних закладах, 11 - в установах охорони здоров'я, три - за місцем роботи, два - в установах закритого типу. Під час інкубаційного періоду локалізована 31 спалах, 18 протиепідемічні заходи тривають.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні за тиждень (з 18 по 24 березня) в Україні від ускладнень після захворювання на кір померли чотири людини.

Нагадаємо, з початку лютого у Львівській області 26 605 школярів отримали щеплення від кору.