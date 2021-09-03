Уровень воды в реке Припять поднимется: украинцев предупредили о возможных подтоплениях

Спасатели предупредили о возможных подтоплениях в западной Украине. В Волынской области может подняться уровень воды в реке Припять.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня на реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) при дальнейшем подъеме уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности желтый).
Напомним, в Украине сегодня сохранится прохладная погода на всей территории. Осадков в течение дня не прогнозируют.
Кроме того, в октябре Украину может накрыть первым снегом.