Уровень воды в Десне упал до исторического минимума

В Чернигове зафиксировали самый низкий уровень воды в реке Десна за 140 лет наблюдений. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

По его словам, нынешний уровень воды в реке в пределах Чернигова ниже нормы почти в 5 раз.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - сообщил Прокопенко.

Он добавил, что такая ситуация зафиксирована впервые за 140 лет исследований. В случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может достигнуть критического - до 50-70 см над "0" поста.

По словам Прокопенко, кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Госэкоинспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, что бесснежная и теплая зима, а также отсутствие привычной нормы осадков, спровоцировали значительное обмеление рек и озер в Украине.

Погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, в некоторых регионах ожидаются грозы и град, а также сильный ветер.

В целом в мае количество осадков ожидается на уровне 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах средних многолетних значений.