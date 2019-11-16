Уровень религиозности среди украинцев немного снизился

Фото: крестный ход (РБК-Украина)

Число неверующих и убежденных атеистов среди украинцев не превышает 10%

В октябре 2019 года число тех, кто признает себя верующим, в Украине составляет 66%, что немного меньше, чем в 2018 году (71,7%), в 2016 году и в 2014 году (76%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 12,2%.

Неверующими считают себя 5,4% граждан, убежденными атеистами - 4,0%.

Кроме того, равнодушны к религиозным вопросам 6,5% респондентов, а 5,9% затруднились с ответом.

razumkov.org.ua

Центр Разумкова провел опрос с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2019 года уровень доверия к предстоятелям самых многочисленных церквей в Украине превышал недоверие. Митрополиту ПЦУ Епифанию доверяют 39% граждан против 19% тех, кто не доверяет; митрополиту УПЦ МП Онуфрию - 32% против 22%, соответственно; главе УГКЦ Святославу - 28% против 15%, соответственно.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в октябре 2019 года к Православной церкви Украины (ПЦУ) отнесли себя 13% граждан страны или 20% среди православных. К УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) принадлежат 8% среди всех граждан и 12% среди православных, соответственно; к УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП) - 11% и 16%, соответственно. В то же время среди граждан, которые идентифицируют себя с православием, ощутимо выросло число "просто православных" - с 35% в 2018 году до 47% в 2019 году.