Рівень релігійності серед українців трохи знизився

Фото: хресна хода (РБК-Україна)

Число невіруючих та переконаних атеїстів серед українців не перевищує 10%

У жовтні 2019 року число тих, хто визнає себе віруючим, в Україні становить 66%, що трохи менше, ніжу у 2018 році (71,7%), у 2016 році та у 2014 році (76%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, частка тих, хто вагається між вірою та невір'ям, становить 12,2%.

Невіруючими вважають себе 5,4% громадян, переконаними атеїстами - 4,0%.

Крім того, байдужі до релігійних питань 6,5% респондентів, а 5,9% вагаються з відповіддю.

razumkov.org.ua

Центр Разумкова провів опитування з 4 по 9 жовтня 2019 року серед 2015 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2019 року рівень довіри до предстоятелей найчисельніших церков в Україні перевищував недовіру. Митрополиту ПЦУ Епіфанію довіряють 39% громадян проти 19% тих, хто не довіряє; митрополиту УПЦ МП Онуфрію - 32% проти 22%, відповідно; главі УГКЦ Святославу - 28% проти 15%, відповідно.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2019 року до Православної церкви України (ПЦУ) віднесли себе 13% громадян країни або 20% з-поміж православних. До УПЦ Київського патріархату (УПЦ КП) належать 8% серед всіх громадян і 12% серед православних, відповідно; до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП) - 11% і 16%, відповідно. Водночас серед громадян, які ідентифікують себе із православ’ям, відчутно зросло число "просто православних" - з 35% у 2018 році до 47% у 2019 році.