ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уровень расчетов украинцев за комуслуги улучшился на 1 марта, - Кабмин

Новости » Общество     03.04.2020 - 13:55
Уровень расчетов украинцев за комуслуги улучшился на 1 марта, - Кабмин
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Уровень расчетов за тепловую энергию увеличился на 13%

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что уровень расчетов украинцев за потребленные коммунальные услуги улучшился на 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в министерстве состоялся селектор с областями о деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства на время карантинных мероприятий.

В Департаменте экономики систем жизнеобеспечения сообщили, что пока критической ситуации с расчетами населения, по крайней мере за февраль, не наблюдается. По состоянию на 1 марта 2020 года уровень расчетов населения за потребленные услуги несколько улучшился.

"Уровень расчетов за тепловую энергию увеличился на 13 процентных пунктов. Если на соответствующий период 2019 года он составлял 67%, то в этом году он составляет 81%", - указано в сообщении.

Также отмечается, что Минрегион проанализировал часть уплаты домохозяйствами в марте за потребленную услугу предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства.

"Ситуация не слишком плохая. Средний уровень расчета по Украине составляет 84,1%. Самый высокий показатель в городе Одесса, где потребители рассчитались на уровне 89%. Относительно тех предприятий, где показатели "просели" - призываю руководителей оживить агитационную работу среди населения, поскольку для водопроводно-канализационного хозяйства нынешняя ситуация - это вызов", - сказала директор департамента Наталья Хоцяновская.

В министерстве призвали провести активную агитационную работу с потребителями о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг, но исключительно соблюдая правила карантина, в онлайн режиме.

Напомним, с начала текущего года выросла задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. По данным Государственной службы статистики Украины, задолженность составляет 32,69 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, правительство увеличит субсидии для оплаты ЖКУ на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Также сообщалось, что просрочка оплаты комуслуг из-за карантина в Украине не приведет к автоматическому лишению прав на субсидию.

В Минрегионе рассказали, сколько задолжало население за потребленные ЖК услуги На время карантина в Украине запрещено отключать коммунальные услуги из-за долгов
Новости Украины Министерство регионального развития и строительствакоммунальные платежи
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь