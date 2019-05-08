Уровень потребления алкоголя в мире вырос на 70%, - исследование

Уровень потребления алкоголя в мире вырос с 1990 по 2017 год. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в среду, 8 мая, в британском медицинском журнале The Lancet, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно данным из 189 стран, с 1990 по 2017 год потребление алкоголя выросло на 70 процентов.

Среди причин исследователи называют как общий рост численности населения, так и рост потребления алкоголя на душу населения. При этом в разных регионах наблюдаются различные тенденции: в Индии, Китае и Вьетнаме потребление алкоголя на душу населения возросло, а в Восточной Европе оно сокращается. В Германии наблюдается стагнация с небольшим уклоном в сторону снижения.

В 2017 году меньше всего алкоголя употребляли на Ближнем Востоке, а больше всего - в Центральной и Восточной Европе. При этом "лидером" по потреблению является Молдова (15 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 до 99 лет), а "самой трезвой" страной - Кувейт (0,005 литра в год). Средний показатель в мире в 1990 году составил 5,9 литра на человека, а в 2017 году - 6,5 литра.

Также указано, что на употребление алкоголя влияют такие факторы как религия, политика в сфере здравоохранения и темпы экономического роста. По словам исследователей, последний фактор особенно важен в Китае и Индии, где с 1990 по 2017 год стали потреблять почти в два раза больше алкоголя. А вот в ФРГ за это время потребление сократилось с 16,32 до 13,05 литра на человека.

Кроме того, исследователи утверждают, что в мире остается более или менее стабильной как доля людей, которые совсем не употребляют алкоголя (46 процентов в 1990 году, 43 процента в 2017 году), так и доля лиц, злоупотребляющих спиртным (18,5 процента в 1990 году, 20 процентов в 2017 году).

Как писало РБК-Украина, в 2008 году украинская и израильская молодежь заняли первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи.

Напомним, организация United European Gastroenterology заявляла, что страсть европейцев к алкоголю станет причиной повышенного риска развития нескольких типов рака. Европа в 2017 году стала лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения. По данным ВОЗ, средний европеец выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Каждый пятый европеец старше 15 лет напивается по крайней мере раз в неделю.