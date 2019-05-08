Рівень cпоживання алкоголю у світі зріс на 70%, - дослідження

Рівень споживання алкоголю у світі зріс з 1990 по 2017 рік. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в середу, 8 травня, в британському медичному журналі The Lancet, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з даними зі 189 країн, з 1990 по 2017 рік споживання алкоголю зросло на 70 відсотків.

Серед причин дослідники називають як загальне зростання кількості населення, так і зростання споживання алкоголю на одну особу. При цьому у різних регіонах спостерігаються різні тенденції: в Індії, Китаї та В'єтнамі споживання алкоголю на душу населення зросло, а у Східній Європі воно скорочується. У Німеччині спостерігається стагнація з невеликим ухилом у бік зниження.

У 2017 році найменше алкоголю вживали на Близькому Сході, а найбільше - в Центральній та Східній Європі. При цьому "лідером" зі споживання є Молдова (15 літрів чистого спирту на особу віком від 15 до 99 років), а "найтверезішою" країною - Кувейт (0,005 літра на рік). Середній показник у світі в 1990 році становив 5,9 літра на особу, а в 2017 році - 6,5 літра.

Також вказано, що на вживання алкоголю впливають такі чинники як релігія, політика в сфері охорони здоров'я та темпи економічного зростання. За словами дослідників, останній фактор особливо відчутний у Китаї та Індії, де з 1990 по 2017 рік стали споживати майже вдвічі більше алкоголю. А от у ФРН за цей період часу споживання скоротилося з 16,32 до 13,05 літра на особу.

Крім того, дослідники стверджують, що у світі залишається більш-менш стабільною як частка людей, які зовсім не вживають алкоголю (46 відсотків у 1990 році, 43 відсотки в 2017 році), так і частка осіб, які зловживають спиртним (18,5 відсотка в 1990 році, 20 відсотків у 2017 році).

Як писало РБК-Україна, у 2018 році українська та ізраїльська молодь посіли перше та друге місця у світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей і молоді.

Нагадаємо, організація United European Gastroenterology заявляла, що пристрасть європейців до алкоголю стане причиною підвищеного ризику розвитку декількох типів раку. Європа у 2017 році стала лідером за рівнем споживання алкоголю на душу населення. За даними ВООЗ, середній європеєць випиває 11,2 літра алкоголю на рік. Кожен п'ятий європеєць старше 15 років напивається принаймні раз на тиждень.