Уровень доверия к Зеленскому превышает 70%

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале октября 2019 года доверяют 70,5% украинцев, не доверяют - 22,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, кроме того, доверие выражается главе Верховной рады Дмитрию Разумкову (54%), премьер-министру Алексею Гончаруку (36%). Среди тех политиков, фамилии которых были представлены в опроснике, только они имеют позитивный баланс доверия-недоверия (то есть доля тех, кто им доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет).

Недоверие чаще всего высказывается бывшему генпрокурору Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), экс-спикеру парламента Андрею Парубию (83%), пятому президенту Украины Петру Порошенко (80%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2019 года 71% украинцев были удовлетворены деятельностью президента Украины Владимира Зеленского

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в начале сентября 2019 года деятельность президента Владимира Зеленского положительно оценивали 69,7% украинцев, негативно - 8,7%, а 19% считали, что пока рано давать оценку.