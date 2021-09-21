Уровень COVID-заболеваемости превышен почти во всех областях Украины

По состоянию на 21 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях. Кроме того, этот показатель превышен в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

Черновицкой области (338 на 100 тысяч),

Луганской (331),

Тернопольской (221),

Одесской (162)

Киеве (157).

Кроме того, завышен показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.