Уровень COVID-заболеваемости превышен почти во всех областях Украины
Фото: в 22 областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 21 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях. Кроме того, этот показатель превышен в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.
При этом, самый высокий показатель в:
- Черновицкой области (338 на 100 тысяч),
- Луганской (331),
- Тернопольской (221),
- Одесской (162)
- Киеве (157).
Кроме того, завышен показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.