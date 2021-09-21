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Уровень COVID-заболеваемости превышен почти во всех областях Украины

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Вторник 21 сентября 2021 09:17
Уровень COVID-заболеваемости превышен почти во всех областях Украины Фото: в 22 областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По состоянию на 21 сентября, уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 22 областях. Кроме того, этот показатель превышен в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

Сейчас она не превышена только в Закарпатской и Кировоградской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

  • Черновицкой области (338 на 100 тысяч),
  • Луганской (331),
  • Тернопольской (221),
  • Одесской (162)
  • Киеве (157).

Кроме того, завышен показатель динамики уровня госпитализаций в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской.

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