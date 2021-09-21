Рівень COVID-захворюваності перевищений майже в усіх областях України

Станом на 21 вересня, рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях. Крім того, цей показник перевищений у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.

Зараз вона не перевищена лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.

При цьому, найвищий показник у:

Чернівецькій області (338 на 100 тисяч),

Луганській (331),

Тернопільській (221),

Одеській (162)

Києві (157).

Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.