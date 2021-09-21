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Рівень COVID-захворюваності перевищений майже в усіх областях України

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Вівторок 21 вересня 2021 09:17
Рівень COVID-захворюваності перевищений майже в усіх областях України Фото: у 22 областях перевищений рівень захворюваності коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом на 21 вересня, рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 22 областях. Крім того, цей показник перевищений у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.

Зараз вона не перевищена лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.

При цьому, найвищий показник у:

  • Чернівецькій області (338 на 100 тисяч),
  • Луганській (331),
  • Тернопільській (221),
  • Одеській (162)
  • Києві (157).

Крім того, завищений показник динаміки рівня госпіталізацій у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській.

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