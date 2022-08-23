Уроки под обстрелами. Как дети возвращаются к учебе в прифронтовых регионах

Этот учебный год будет для украинских школ едва ли не самым тяжелым. Работа учебных заведений с 1 сентября поделится на несколько форм: очная, дистанционная и смешанная. Решение – на усмотрение ОВА, учредителей и педсоветов. В частности, в школах должно быть обустроено укрытие, чтобы в случае ракетной опасности дети имели возможность спрятаться и там продолжить урок.

Как пояснили РБК-Украина в МОН, структура и продолжительность учебной недели, а также формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом. Также школа сама принимает решение о снятии ограничения на максимальное количество учеников в классе.

"При организации образовательного процесса в очном или смешанном режиме следует обеспечить безусловное прерывание образовательного процесса в случае включения сигнала "Воздушная тревога" или других сигналов оповещения. Участники образовательного процесса должны организованно проследовать в сооружения гражданской защиты и находиться в них до завершения тревоги", – говорится в ответе министерства на запрос РБК-Украина.

А вот проблема наличия убежища в школах до сих пор не закрыта, ведь большинство учебных заведений их просто не имеют. Что и затрудняет организацию обучения даже в относительно мирных регионах. Поэтому учебные заведения пытаются ускоренно решить эту проблему до начала учебного года. Но в регионах, приближенных к зоне боевых действий, ситуация еще сложнее.

Не везде онлайн-формат

В прифронтовых областях опасность ударов российской армии более высока. Например, общины Сумской области, которые находятся рядом с украинско-российской границей, страдают от постоянных обстрелов вражеских войск. Поэтому формат обучения в школах будет однозначно дистанционным, рассказывает РБК-Украина местная учительница украинского языка Татьяна.

"Проблем с таким типом обучения нет, потому что "ковидные" ограничения уже научили работать учителей и учеников в таком формате. Мы понимаем, что надо обучать детей дистанционно, потому что школы и садики часто бывают под прицелом у россиян и очень рискованно проводить обучение в них", – говорит женщина.

Открыться позволят только учебным заведениям с бомбоубежищами (фото: Getty Images)

Согласно инфографике, представленной образовательным омбудсменом Сергеем Горбачевым, в Сумской области 78% родителей выбрали для своих детей дистанционную форму обучения. 6% опрошенных проголосовали за очную форму обучения. Другие по тем или иным причинам еще не определились, как хотят чтобы учились их дети.

Руководитель департамента образования и науки Сумской ОВА Виктория Гробова ранее в интервью "Суспильному" объяснила, что офлайн будут работать только те учебные заведения, которые соответствуют нескольким критериям. Во-первых: обязательно должно быть укрытие, рассчитанное на всех детей и персонал.

"Поэтому здесь мы будем говорить, что это будет смешанная форма обучения. Будут элементы дистанционной формы обучения и, возможно, перемещения в другие учебные заведения. Мы рассматриваем сейчас любые формы. Сегодня есть оговорки только по 40-километровой зоне. Там обучение точно будет проходить дистанционно, или будем рассматривать другие формы", – рассказала она, добавив, что все будет зависеть от того, какой будет ситуация в области по состоянию на первое сентября.

Впрочем, не во всех регионах готовы распределить формат онлайн-обучения по районам. В Харьковской области, где продолжаются активные обстрелы и часто звучат оповещения о воздушной тревоге, родители и учителя предпочитают обучение онлайн.

По результатам опроса, который опубликовало управление Госслужбы качества образования, дистанционное обучение на Харьковщине поддерживают 67% родителей, еще 27% было трудно ответить. За обучение онлайн также 72% учителей, еще 19% было трудно ответить. Окончательное решение станет известно ближе к началу учебного года. Но в самом Харькове школы открывать не будут вообще, слишком опасно, ранее сообщила советница председателя Харьковской ОВА Наталья Попова.

Так же и в Николаеве, который обстреливают едва ли не ежедневно. По словам заместителя главы Николаевской областной военной администрации Александра Трайтли, ориентировочно 200 учебных заведений в Николаеве, Баштанском и Николаевском районах области находятся в зонах боевых действий и радиусе поражения российских реактивных систем залпового огня. В таких школах возможность проведения учебного процесса в офлайн-формате не рассматривают, сообщил он в интервью "НИС-ТВ".

"В Николаевской области к началу учебного года в офлайн формате готовы 30% заведений – из 448 школ в регионе укрытия есть в 153. Но окончательное решение о форме обучения будут принимать родители учащихся", – уточнил он про другие районы области.

Среди родителей проводили опрос относительно формата обучения (фото: Getty Images)

Олег, преподающий информатику в Днепре, говорит , что родители в их школе в целом поддерживают решение городского совета о дистанционном обучении. Уроки для детей планируют проводить как в так называемом совместном формате (когда ученики вместе с учителем в видеоконференции), так и индивидуально – когда ребенок выполняет задание, а затем отправляет их педагогу. График дистанционного обучения выстроят комфортно для школьников разного возраста, сообщили в горсовете.

В городах, которые находятся ближе к южному направлению боевых действий, обучение также будет дистанционным. Например, в Никополе и Кривом Роге, которые с каждым днем все чаще подвергаются обстрелам. Впрочем, по всему региону решение пока не принято. Ситуация ближе к Полтавской и Кропивницкой областям более спокойная, но вопрос опять же в наличии бомбоубежищ в школах.

Так как и на Черниговщине, центр которой страдал от значительных обстрелов в первый месяц полномасштабной войны. Сегодня неспокойная обстановка остается на приграничной к Беларуси территории. Поэтому в регионе возможна как очная (ближе к Киевской и Полтавской областей), так и заочная формы обучения (в приграничных громадах). Это решение остается на усмотрение военных администраций областей, местных властей и педсоветов.

"Многие родители устали от пандемии, когда приходилось вводить онлайн-формат. Многие думали, что уже в этом году дети сядут за парты. Но сейчас вопрос безопасности стал еще важнее, они это понимают. Поэтому дети могут снова учиться из дома", – рассказала изданию учительница украинского языка в одной из черниговских школ.

Впрочем, есть еще более "горячие" области, такие как Запорожская и Донецкая. В первой – ближе к фронту обучение детей возможно только в онлайн-формате. Что же касается Донецкой – там сейчас одно из самых горячих направлений боевых действий и продолжается обязательная эвакуация людей. Поэтому об обучении в школах даже не идет речь. Скорей всего, это будет дистанционный формат. Но лучше всего, как предупреждают власти, этот регион вообще покинуть ради собственной безопасности.

Чудо от Маска и воздушные тревоги

Большинство родителей, проживающих в приграничных громадах, понимают риски и ничего не имеют против дистанционного обучения. Впрочем, есть проблемы с техническим обеспечением: ноутбуки, компьютеры и доступ к интернету. Не у всех семей есть на них деньги, а это необходимо, чтобы подсоединиться к онлайн-классу, рассказала изданию учительница украинского языка Татьяна, которая преподает в Сумской области.

Она в шутку говорит, что было бы замечательно, если бы эту проблему решил Илон Маск и подарил украинским ученикам с прифронтовых территорий ноутбуки. Ведь многие семьи понесли значительные убытки из-за боевых действий. А помимо ремонта зданий и обновления бытовой техники, в список добавилась покупка ноутбука, которая вряд ли будет приоритетом в этом перечне.

Например, в семье Вдовиченко, которые живут в Хотинской общине на Сумщине, из техники есть только телевизор и блендер. Родители не могут позволить себе купить ноутбук, который нужен для онлайн-обучения их сыну пятикласснику Ивану.

"Когда он был в школе, то нам нужно было купить только тетради и ручки. Это было легче финансово. Сейчас мы не можем купить ему компьютер. Придется ходить к однокласснику, чтобы вместе с ним подключаться к урокам. Другого варианта не видим", – говорит отец Ивана Алексей.

Не все родители смогут купить детям ноутбуки для онлайн-обучения (фото: Getty Images)

Впрочем, есть еще более важный вопрос – безопасность. Если во время онлайн-урока раздастся сирена, придется переходить в укрытие. А к обучению дети смогут вернуться только тогда, когда это будет безопасно.

"Я думаю, что во время сирены или обстрелов все понимают, что собственная жизнь гораздо ценнее, чем продолжение дистанционного обучения. В таком случае учитель дает инструкцию по выполнению действий при угрозе обстрела. А когда уже продолжение обучения становится безопасным, все ученики возвращаются на свои места", – пояснил изданию Алексей, преподаватель математики в Харьковской области.

Большинство педагогов из прифронтовых областей, с которыми удалось пообщаться РБК-Украина, настаивают: безопасность детей должна быть важнее уроков. А прочитать учебный материал они смогут позже, даже если тревога затянется на часы.

"Мы делали следующим образом – бросали материал в Viber в повествовательной форме. Собственные видео или с YouTube, или что-то из методичек профильных ресурсов", – рассказал изданию Владимир, учитель математики с Харьковщины. В то же время, по его словам, ребенок может нуждаться в присмотре родителей, чтобы они или помогли освоить материал, или распланировали время для занятий.

Как отметили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина, образовательный процесс может завершаться в укрытии, а после отбоя тревоги участники могут вернуться в помещение и продолжить процесс обучения. Впрочем, в МОН не объяснили, как быть в случае, если сирена будет длиться долго, как в некоторых областях, по несколько часов.

Вероятно, учителям придется "выкручиваться" с помощью материалов для самостоятельной обработки, не учитывая домашние задания. Насколько это будет эффективно – неизвестно. Но главное то, что несмотря на пандемию и войну, дети продолжают получать образование. Хотя вопросов к его качеству, несомненно, будет становиться все больше.