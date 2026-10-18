Уродженцю Росії висунули обвинувачення через прапор зі свастикою у Фінляндії

У фінському Лаппеенранті чоловікові, який підняв прапор зі свастикою біля власного будинку, висунули обвинувачення в розпалюванні ворожнечі. Обвинувачений - вихідець із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle .

Прапор із нацистською символікою з'явився на флагштоку біля приватного будинку в травні. Його добре було видно з вулиці. Місцеві жителі написали кілька заяв до поліції, після чого правоохоронці прийшли до будинку і вилучили прапор.

На допитах чоловік заперечував, що вчинив злочин. Лаппеенранта розташована на південному сході Фінляндії, неподалік від кордону з Росією.

Чоловік переїхав до Лаппеенранти з Росії в 1996 році, а фінське громадянство отримав у 2000-му.

За даними Yle, його акція має низку ознак, характерних для російських інформаційних операцій впливу. Сам чоловік у розмові з журналістами заперечив, що його вчинок якось пов'язаний із Росією.

Крім розпалювання ворожнечі, чоловіка обвинувачують у погрозах і наклепі. Потерпілим у цих справах є місцевий політик із Лаппеенранти. У 2024 році обвинувачений надіслав йому повідомлення, яке той сприйняв як погрозу.