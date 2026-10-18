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Уроженцу России выдвинули обвинение из-за флага со свастикой в Финляндии

03:13 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Уроженцу России выдвинули обвинение из-за флага со свастикой в Финляндии Фото: выходцу из России выдвинули обвинения из-за флага со свастикой у дома в Лаппеенранте (Getty Images)
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В финском Лаппеенранте мужчине, поднявшему флаг со свастикой у собственного дома, предъявили обвинение в разжигании вражды. Обвиняемый - выходец из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финскую телерадиокомпанию Yle.

Флаг с нацистской символикой появился на флагштоке возле частного дома в мае. Его хорошо было видно с улицы. Местные жители написали несколько заявлений в полицию, после чего правоохранители пришли в дом и изъяли флаг.

На допросах мужчина отрицал, что совершил преступление. Лаппеенранта расположена на юго-востоке Финляндии, недалеко от границы с Россией.

Муж переехал в Лаппеенранту из России в 1996 году, а финское гражданство получил в 2000-м.

По данным Yle, его акция имеет целый ряд признаков, характерных для российских информационных операций влияния. Сам мужчина в разговоре с журналистами возразил, что его поступок как-то связан с Россией.

Кроме разжигания розни, мужчину обвиняют в угрозах и клевете. Пострадавшим в этих делах местный политик из Лаппеенранты. В 2024 году обвиняемый направил ему сообщение, которое тот воспринял как угрозу.

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией еще в конце 2023 года, обвинив Москву в организации потока мигрантов. С этого момента Хельсинки регулярно предупреждает о гибридных угрозах со стороны РФ.

Европейские спецслужбы фиксируют активизацию российских диверсий по всему континенту. По данным Financial Times, Кремль отдал приказ расширить гибридные операции в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины в ближайшие месяцы.

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