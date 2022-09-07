Урезать доходы России: Еврокомиссия предложит ограничить цену на российский газ

"Мы предложим предельную цену на российский газ... Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны на Украине", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Путин заявил сегодня, что Россия прекратит поставки газа и нефти, если будут введены ограничения на цены.

Некоторые страны ЕС, которым нужно будет одобрить предложения ЕС, опасаются ограничивать цены на российский газ, опасаясь, что это будет стоить им сокращающихся поставок, которые они все еще получают из Москвы.

Фон дер Ляйен рассказала о предстоящих экстренных предложениях ЕС по снижению стремительно растущих цен на газ и электроэнергию, которые привели к увеличению счетов для домашних хозяйств и нанесли удар по энергоемким отраслям Европы.

По словам фон дер Ляйен, ЕС хочет ограничить доходы генерации, не работающей на газе, и перенаправить их "неожиданную прибыль" на меры поддержки домашних хозяйств и компаний.

Нефтяные и газовые компании, зафиксировавшие значительный скачок прибыли, также должны будут внести "вклад солидарности", сказала фон дер Ляйен, не вдаваясь в подробности.

Другие меры, которые выдвинет Брюссель, включают требование к странам сократить потребление электроэнергии в часы пик и помощь с ликвидностью для фирм, сталкивающихся с огромными требованиями к обеспечению.

Министры энергетики стран ЕС обсудят предложения на экстренном заседании в пятницу.

Цены на электроэнергию и топливо в Европе резко выросли, поскольку Россия сократила объемы поставок газа в Европу. Москва обосновала прекращение поставок техническими проблемами и западными санкциями, введенные в связи с ее вторжением в Украину.