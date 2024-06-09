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Без урегулювання боргів в "зеленій" енергетиці важко залучати нових інвесторів, - Енергоспівтовариство

Неділя 09 червня 2024 16:45
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Без урегулювання боргів в "зеленій" енергетиці важко залучати нових інвесторів, - Енергоспівтовариство Фото: без урегулювання боргів в "зеленій" енергетиці важко залучати нових інвесторів (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Проблема боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії призводить до затримки інвестицій в будівництво нових станцій відновлюваної енергетики через певні побоювання з боку інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника секретаріату Енергетичного Співтовариства в Україні Олексія Оржеля.

"Якщо не врегулювати попередні проблеми і борги, то дуже важко говорити з новими інвесторами про вкладення грошей, оскільки ще просто є певна історія негативу. Із ним треба працювати активно", - сказав Оржель.

За його словами, у квітні секретаріат зустрічався з представниками ринку ВДЕ України, де обговорювались існуючі проблеми і можливості того, як їх подолати.

"Ми бачимо і завжди бачили в розвитку ВДЕ майбутнє України. На жаль це стає все більш і більш безальтернативний розвиток", - додав Оржель.

Він зазначив, що секретаріат хоче бачити впровадження в Україні нових інструментів, які б залучали інвесторів і які б створювали нову генерацію на базі ВДЕ.

Також Оржель розповів, що 27 червня Секретаріат Енергоспівтовариства планує представити учасникам ринку ВДЕ та всім зацікавленим сторонам свою дорожню карту щодо виходу галузі з боргової кризи.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти.

Також ДП "Гарантований покупець" готове провести зелені аукціони для залучення інвестицій в нові потужності відновлюваної енергетики після того, як рішення про старт та умови аукціонів будуть затверджені на рівні держави.

На думку УВЕА, в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку.

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