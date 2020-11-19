Урегулирование налогового долга "Укрнафты" пополнит спецфонд госбюджета, - эксперт

Операции между НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафтой", которые предусматривает закон 4119 о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", пополнят специальный фонд госбюджета на 42,5 млрд грн.

Об этом заявил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии НВ.

"Всего в бюджет вернется где-то 42,5 млрд грн. Планируется, что деньги будут в обращении буквально за несколько дней, но решат проблемы, которым уже 15 лет", - отметил Куюн.

Эксперт напомнил, что в соответствии с утвержденным алгоритмом взаиморасчетов Кабмин перечислит НАК 32,2 млрд грн в качестве компенсации за поставки газа населению на условиях ПСО, НАК уплатит с этой суммы 5,8 млрд грн налога на доход, доложит еще 10,3 млрд грн и перечислит 36,7 млрд грн "Укрнафте": 12,6 млрд грн долга за газ 2006 года (2,06 млрд кубов), 24,1 млрд грн как предоплату за газ будущих периодов (в частности, налоговые обязательства, которые возникают).

Со своей стороны "Укрнафта" перечислит эти 36,7 млрд грн Кабмину, в частности: 30,5 млрд грн налогового долга, штрафов и пени, 4 млрд грн налога на прибыль по договору с предоплатой газа и 2,2 млрд грн налога на прибыль с газа 2006 года.

"Долг возвращается не Коломойскому, а "Укрнафте", в которой у государства 50% + 1 акция. Эти деньги компания сразу перечисляет в бюджет", - подчеркнул Куюн.

При этом после взаимозачета средств излишек поступлений госбюджета составит 10,3 млрд грн.

Напомним, согласно пояснительной записке, эти средства будут направлены на обеспечение дополнительных источников финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями (в сумме 8,9 млрд грн), и финансирование расходов на реструктуризацию угольной отрасли (в сумме 1,4 млрд гривен).