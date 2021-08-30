Урбан-парк на ВДНХ, построенный по программе Зеленского, заработал в круглосуточном режиме

Любители экстремальных культур и уличных видов спорта уже могут воспользоваться скейтпарком площадью 2500 м².

Он приспособлен для тренировок и соревнований не только по скейтбордингу, но также по трюковым самокатам, BMX и роллерблейдингу. Конструкция скейт-парка включает монолитные бетонные фигуры различной сложности и конфигурации.

Также в урбан-парке начал работу стритфутбольний спот, располагающий четырьмя кортами 3х3 и четырьмя панна-кортами для игры 1х1. Корты изготовлены из железа, имеют профессиональное резиновое покрытие и трибуны. Стритфутбольний спот идеально подходит для тренировок по уличному футболу 3х3, панна-футболу, фристайлу. Здесь уже в 2022 году планируется провести чемпионат в рамках первой Евролиги, а также Лигу уличного футбола Украины.

Еще одной локацией урбан-парка стал стритбольной спот. Он состоит из двух кортов 3х3 и корта 5х5. Здесь планируется проводить как тренировки по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5, так и соревнования Украинской стритбольной лиги USL 3x3.

В урбан-парке для открытого посещения открылся также стритденс & ивент-спот площадью 500 м². Эта локация предназначена для занятий уличными танцами: брейком, хип-хоп дэнсом, дэнс-холлом, хаусом и др.

Стритворкаут-спот состоит из всевозможных металлических снарядов для занятий стритворкаутом. Спот снабжен профессиональным резиновым покрытием и трибунами.

Предусмотрено в урбан-парке также место для занятий паркуром. Паркур-спот располагает различными паркур-фигурами, а также трибунами.