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Уран подорожал из-за протестов в Казахстане

Автор: Артур Родивилов

Уран подорожал на 8% на фоне событий в Казахстане. Свидетельствуют данные фирмы UxC, занимающейся соответствующими подсчетами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Цены выросли на 8% до 45,25 доллара за фунт против 42 долларов накануне. Казахстан производит более 40% мировых поставок урана, уточняет агентство.

В то же время акции производителя урана Kazatomprom из Казахстана рухнули на 7,64% по состоянию на 13:30. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи (LSE).

Напомним, биткоин также начал падать из-за ситуации в Казахстане. Цена первой криптовалюты достигала минимума на отметке 44 054 долларов.

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Казахстан