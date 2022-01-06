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Уран подорожчав через протести в Казахстані

Автор: Артур Родивилов

Уран подорожчав на 8% на тлі подій в Казахстані. Свідчать дані фірми UxC, що займається відповідними підрахунками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Ціни зросли на 8% до 45,25 долара за фунт проти 42 доларів напередодні. Казахстан виробляє понад 40% світових поставок урану, уточнює агентство.

Водночас акції виробника урану Kazatomprom з Казахстану впали на 7,64% станом на 13:30. Про це свідчать дані Лондонської фондової біржі (LSE).

Нагадаємо, біткоіни також почав падати через ситуацію в Казахстані. Ціна першої кріптовалюти досягала мінімуму на позначці 44 054 доларів.

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Казахстан