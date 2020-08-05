Из-за урагана в США погибли четверо человек

В США по меньшей мере четверо человек погибли в результате тропического урагана Исаиас, который вчера достиг восточного побережья штата Северная Каролина. Там также без света остались более 2,2 миллиона человек.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, вызванное ураганом торнадо убило двух людей в парке трейлеров в штате Северная Каролина. Двое других погибли в результате падения деревьев, поваленных ураганом в Мэриленде и Нью-Йорк сити.

Кроме того, по информации Национального центра ураганов США, максимальная скорость ветра во вторник достигла 65 миль в час (около 105 км/ч). Ожидается, что ураган продолжит свое движение на север вдоль штата Нью-Йорк.

Напомним, ранее в США ураган первой категории Исаиас достался побережья штата Северная Каролина и накрыл жилые кварталы Оушн-Айл-Бич.

Кроме того, Трамп объявил чрезвычайное положение в Южной Каролине.

Также власти Пуэрто-Рико ввела чрезвычайное положение из-за приближения этого урагана.