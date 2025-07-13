Ураган зірвав дах складу видавництва Vivat у Харкові: доставку книг затримають (фото)

"Учора Харків накрив потужний ураган - пошкоджено частину нашого складу, зірвано дах, а сотні книжок затоплені. Нині команда рятує все, що можна врятувати", - заявили в видавництві.

Орлова розповіла, що пошкоджено значну частину книжок. За її словами, точні масштаби втрат можна буде оцінити лише після повної інвентаризації.

"Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації - ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", - написала Орлова.

У зв’язку з цим видавництво попередило своїх клієнтів, що:

відправлення інтернет-замовлень і книжок до партнерів можливі зі затримкою;

тимчасово вимкнено онлайн-оплату.

"У час, коли реальність щодня випробовує нас на міцність, ви все одно обираєте українську книжку - підтримуєте авторів, видавців, книгарні. Це надихає не опускати рук навіть під зірваним дахом (в усіх сенсах цієї фрази)", - додали в книгарні.