Ураган "Уілла" в Тихому океані посилився до третьої категорії

Фото: ураган (Pixabаy)

Ураган рухається в північно-західному напрямку

Ураган "Уілла" біля тихоокеанського узбережжя Мексики посилився до третьої категорії з п'яти за шкалою Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр спостереження за ураганами США.

Так, "Уілла" зараз ураган третьої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона. Подальше посилення прогнозується протягом дня або пізніше, "Уілла" посилиться до урагану четвертої категорії за ніч або в понеділок.

Як повідомляється, "Уілла" знаходиться в 400 км на північний захід від муніципалітету Кабо-Коррієнтес і рухається в північно-західному напрямку зі швидкістю 2,5 м/c. Максимальна швидкість вітру досягає 51 м/с. За прогнозами синоптиків, ураган досягне південно-західного узбережжя Мексики до вечора вівторка і принесе з собою сильні зливові дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки (США) повідомили, що кількість жертв від урагану "Майкл", який обрушився на країну, зросла до 36 осіб.