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Ураган в США: без світла лишились більше 1 млн людей

Луїзіана, Четвер 29 жовтня 2020 08:17
Ураган в США: без світла лишились більше 1 млн людей
Фото: ураган (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

На території штату Луїзіана, на який обрушився ураган "Зета", сталось масове відключення світла. Також світло зникло і в інших штатах.

Про це повідомив портал poweroutage.us, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в США.

В Луїзіані знеструмлено 530 212 споживачів, у Оклахомі - 326 197, у Міссісіпі - 230 950, у Алабамі - 208 413.

Станом на зараз, швидкість вітру в межах "Зета" досягає 48,6 м/с, що відповідає другій категорії і трохи не дотягує до третьої категорії за шкалою Саффіра - Сімпсона. Ураган переміщається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 10,8 м/с.

Нагадаємо, у Новому Орлеані внаслідок стихії загинув 55-річний чоловік, його уразило струмом після того, як вітер повалив електроопору.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вересні жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали залишити свої домівки через тропічний шторм "Саллі", який наблизився до міста.

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Новини України Надзвичайні події Сполучені Штати Америкиураган

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