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Ураган в Польше второй день подряд: затопило улицы и дома

Автор: Анастасия Рокитна

Над Варшавой (Польша) пронесся сильный ураган. Он сопровождался градом, порывами ветра и обильными осадками.

Об этом сообщает TVN24.

В городе подтоплены много улиц, спасатели вынуждены откачивать воду из домов местных жителей. В отдельных районах польской столицы выпало до 40 литров воды на квадратный метр. В отдельных районах города за пол часа выпала полумесячная норма июньских осадков.

Правительственный центр безопасности Польши в четверг после полудня разослал смс-сообщения жителям восточной части страны с предупреждением об опасности очередных ураганов в течение дня и на ночь пятницы.

Напомним, вчера в Польше также пронесся сильный ураган и ливень. В результате непогоды были повреждены крыши домов, повалены деревья и подтоплены улицы.

Отметим, в Организации Объединенных Наций сообщили о сокрушительных последствиях для человечества из-за изменения климата.

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ураганПольша