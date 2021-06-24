Ураган в Польше второй день подряд: затопило улицы и дома

Над Варшавой (Польша) пронесся сильный ураган. Он сопровождался градом, порывами ветра и обильными осадками.

В городе подтоплены много улиц, спасатели вынуждены откачивать воду из домов местных жителей. В отдельных районах польской столицы выпало до 40 литров воды на квадратный метр. В отдельных районах города за пол часа выпала полумесячная норма июньских осадков.

Правительственный центр безопасности Польши в четверг после полудня разослал смс-сообщения жителям восточной части страны с предупреждением об опасности очередных ураганов в течение дня и на ночь пятницы.