Ураган обрушился на пляжи Мексики

Местные власти сообщили о поваленных деревьях и отключении электричества в Лос-Кабос. Были открыты укрытия для эвакуаций в некоторых районах. На тихоокеанском побережье Мексики нет нефтяных объектов, но есть туристические объекты.

Ураганы распространяются по южной части Баха-Калифорния-Сур.

"Олаф" продолжит движение на северо-запад до пятницы, затем ночью повернет на запад и к вечеру субботы двинется на юго-запад.

Ожидается, что ураган ослабнет в пятницу и в выходные, продвигаясь сушей.