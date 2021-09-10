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Ураган обрушился на пляжи Мексики

Автор: Анастасия Рокитна

На пляжи Мексики обрушился ураган "Олаф". Его скорость достигает 155 километров в час.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Местные власти сообщили о поваленных деревьях и отключении электричества в Лос-Кабос. Были открыты укрытия для эвакуаций в некоторых районах. На тихоокеанском побережье Мексики нет нефтяных объектов, но есть туристические объекты.

Ураганы распространяются по южной части Баха-Калифорния-Сур.

"Олаф" продолжит движение на северо-запад до пятницы, затем ночью повернет на запад и к вечеру субботы двинется на юго-запад.

Ожидается, что ураган ослабнет в пятницу и в выходные, продвигаясь сушей.

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Мексика